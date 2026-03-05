Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Kreis Borken (ots)

Tatort: Kreis Borken;

Tatzeit: 04.03.2026, 16.30 Uhr;

Als Polizeibeamte ausgegeben haben sich am Mittwochnachmittag Betrüger im Kreis Borken. In einem sogenannten Schockanruf stellten die Unbekannten falsche Behauptungen auf, um an den hochwertigen Schmuck einer Rentnerin zu kommen. Mit seiner Beute in Höhe von mehreren zehntausend Euro verschwand der skrupellose Betrüger in unbekannte Richtung.

Immer wieder kommt es im Kreis Borken zu Schockanrufen, bei denen sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Die Täter schildern dabei häufig eine angebliche Notlage oder einen erfundenen Vorfall. So versuchen sie, ihre Opfer unter Druck zu setzen. Ziel der Anrufer ist es, die Angerufenen zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen. Aus diesem Anlass warnt die Polizei Borken erneut vor dieser Betrugsmasche. Sie weist darauf hin, dass sie niemals unter der Notrufnummer 110 anruft. Die Polizei rät: "Beenden Sie sofort das Gespräch! Wählen Sie anschließend den Notruf und melden Sie den Vorfall! Grundsätzlich gilt: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen und Bekannten über diese Masche, um insbesondere ältere Menschen zu sensibilisieren." (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell