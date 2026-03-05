PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Messingstraße;

Tatzeit: zwischen 28.02.2026, 18.00 Uhr und 04.03.2026, 16.00 Uhr;

Einen dunkelgrauen Golf VIII entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Fahrzeug stand zwischen dem 28.02.2026 und dem gestrigen 04.03.2026 an der Messingstraße. Die Unbekannten entwendeten den Golf mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 11:05

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Industriestraße; Unfallzeit: 04.03.2026, zwischen 14.10 Uhr und 15.25 Uhr; Einen schwarzen VW Tiguan angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Mittwochnachmittag parkte das Auto an der Industriestraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:04

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Einfamilienhaus

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Damm; Tatzeit: 04.03.2026, 10.15 Uhr und 14.45 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Gildehauser Damm in Gronau. Mittwoch zwischen 10.15 Uhr und 14.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:03

    POL-BOR: Gronau - Gullideckel entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Heerweg; Tatzeit: 04.03.2026, 08.00 Uhr; Einen Gullideckel ausgehoben und gestohlen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in Gronau - zurück ließen sie eine ungesicherte Gefahrenstelle. Zu der Tat kam auf der Straße Heerweg. Der Bauhof der Stadt Gronau sicherte die Örtlichkeit. Da es sich dabei um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt, wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren