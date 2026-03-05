POL-BOR: Bocholt - Pkw gestohlen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Messingstraße;
Tatzeit: zwischen 28.02.2026, 18.00 Uhr und 04.03.2026, 16.00 Uhr;
Einen dunkelgrauen Golf VIII entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Fahrzeug stand zwischen dem 28.02.2026 und dem gestrigen 04.03.2026 an der Messingstraße. Die Unbekannten entwendeten den Golf mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell