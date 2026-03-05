PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall davongefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Zur Heide;

Unfallzeit: 04.03.2026, zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr;

Einen grauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Der Wagen parkte am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz einer Firma an der Straße Zur Heide. Der Flüchtige beschädigte die hintere linke Seitenscheibe des Fahrzeugs und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

