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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sicherheitsdienst bespuckt und beleidigt

Jena (ots)

Ein 59-Jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete sich bei der Polizei, weil er am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr von zwei Frauen in Jena Lobeda belästigt wurde. Polizeibeamte begaben sich zum Einsatzort. Dort erhielten die beiden Frauen ein Hausverbot. Grund hierfür war, dass eine der beiden Frauen, eine 30-Jährige den Mann beleidigt und bespuckt hatte. Die Beamten setzten das Hausverbot durch und nahmen eine Anzeige wegen Beleidigung auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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