LPI-J: Sicherheitsdienst bespuckt und beleidigt

Weimar / Weimaer Land (ots) - Am Freitagabend, den 20.03.2026, kam es in Apolda zu einem Ladfriedensbruch. Gegen 23:30 Uhr waren zwei männliche Personen im Alter von 20 und 21 Jahren in einem grauen Suzuki GAND VITARA unterwegs. Auf einem Parkplatz in der Ludwig-Edinger-Straße befanden sich zu dem Zeitpunkt ca. 8-10 Fahrzeuge. Nachdem der PKW der beiden Männer an den Fahrzeugen vorbeifuhr, setzten sich die Fahrzeuge in Bewegung und folgten dem Suzuki. In der Annahme, dass ...

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