Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Morgendlicher Rausch

Saale-Holzland (ots)

Im Bereich Mörsdorf führten die Beamten der Polizei Saale-Holzland Dienstagmorgen eine Verkehrskontrolle mit einem 62-jährigen Fahrzeugführer durch. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille, sodass folglich bei dem 62-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Die Fahrzeugschlüssel als auch der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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