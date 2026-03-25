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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hausfriedensbruch und Ausfallerscheinungen

Saale-Holzland (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Krankenhauses in Stadtroda, meldete Dienstagvormittag, dass sich eine männliche Person unberechtigter Weise auf dem Klinikgelände aufhalten würde. Bei der Person handelte es sich um einen 40-jährigen Mann, gegen den ein Hausverbot für das Klinikgelände besteht. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann auf dem Gelände nicht mehr feststellen. Im weiteren Verlauf, trafen die Beamten in der Innenstadt von Stadtroda auf den Mann. Er war mit einem Fahrrad unterwegs und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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