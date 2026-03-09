Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei erwischt mehrere Raser

Am Sonntag waren bei Biberach sieben Fahrende deutlich zu schnell unterwegs.

Die Biberacher Polizei kontrollierte am zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf der B312 zwischen Ochsenhausen und Ringschnait. Auf Höhe der Abzweigung "Alte Steige" sind 100 km/h erlaubt. Dabei fiel ihnen während der einstündigen Kontrolle ein 60-Jähriger auf. Der war mit seinem BMW Mini Cooper bei einem Überholvorganges rasant unterwegs. Der Fahrer wurde mit 33 km/h über dem Erlaubten erwischt. Die Beamten stoppten insgesamt sieben Betroffene und führten verkehrserzieherische Gespräche. Der 60-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld von mindestens 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Für eine 18-Jährige mit ihrem BMW ging die Kontrolle glimpflicher aus. Sie fuhr an gleicher Stelle mit 122 km/h und kassierte ein Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt. Die weiteren fünf Schnellfahrenden lagen zwischen 25 und 30 km/h darüber. Die Beamten führten mit den Autofahrenden Gespräche über die Gefahren zu schnellen Fahrens.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

