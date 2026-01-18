PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Von-Steuben-Straße;

Tatzeit: zwischen 15.01.2026, 23.30 Uhr, und 16.01.2026, 10.00 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Gronau ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Sie zerkratzen den Lack des Fahrzeugs, das an der Von-Steuben-Straße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

