POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Von-Steuben-Straße;
Tatzeit: zwischen 15.01.2026, 23.30 Uhr, und 16.01.2026, 10.00 Uhr;
Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Gronau ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Sie zerkratzen den Lack des Fahrzeugs, das an der Von-Steuben-Straße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)
