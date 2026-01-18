POL-BOR: Gronau-Epe - Nach Unfall weitergefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau-Epe, Riekenhofweg;
Unfallzeit: 16.01.2026, 07.40 Uhr;
Zwei Pkw sind am Freitag in Gronau-Epe im Gegenverkehr mit den Außenspiegeln zusammengestoßen. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich einer der Beteiligten. Er fuhr einen weiß lackierten Pkw. Zu dem Fahrer liegt folgende Beschreibung vor: circa 40 Jahre alt, dunkel gekleidet. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
