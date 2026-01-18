Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Auf Dieb getroffen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Langenkamp;

Tatzeit: 17.01.2026, 13.00 Uhr;

Einen Dieb überrascht hat am Samstag eine Mitarbeiterin einer sozialen Einrichtung in Borken-Gemen. Sie hatte gegen 13.00 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Büro gehört. Als sie nachschaute, entdeckte sie einen Unbekannten. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen das Büro durchsucht. Er stieß die Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete mit erbeutetem Bargeld. Der Täter war groß und korpulent. Das Geschehen spielte sich in einem Gebäude am Langenkamp ab. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

