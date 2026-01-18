POL-BOR: Bocholt - Beim Queren von Auto erfasst

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 17.01.2026, 13.00 Uhr; Ein kurzer Moment reichte aus: Diebe haben am Samstag in Ahaus eine Frau bestohlen. Die Frau befand sich gegen 13.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße. Um in ein Regal zu greifen, hatte sie kurz ihr Portemonnaie in den Einkaufswagen gelegt. Als die Frau sich wieder umdrehte, war es verschwunden. Das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

mehr