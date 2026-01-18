PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Queren von Auto erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Franzstraße;

Unfallzeit: 16.01.2026, 18.30 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 21-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Franzstraße in Richtung Mühlenweg unterwegs. Als der Bocholter nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße 67 abbog, kam es zur Kollision: Sein Fahrzeug erfasste den 74-Jährigen, der die Einmündung querte. Der verletzte Bocholter kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

