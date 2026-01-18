POL-BOR: Bocholt - Beim Queren von Auto erfasst
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Franzstraße;
Unfallzeit: 16.01.2026, 18.30 Uhr;
Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 21-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Franzstraße in Richtung Mühlenweg unterwegs. Als der Bocholter nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße 67 abbog, kam es zur Kollision: Sein Fahrzeug erfasste den 74-Jährigen, der die Einmündung querte. Der verletzte Bocholter kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (to)
