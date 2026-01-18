Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schwanenstraße;

Unfallzeit: zwischen 16.01.2026, 21.00 Uhr, und 17.01.2026, 08.15 Uhr;

Ein Radfahrer ist in der Nacht zum Samstag in Bocholt gegen ein geparktes Auto geprallt und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Darauf lassen die Spuren schließen, die sich an dem beschädigten Wagen fanden. Das Fahrzeug hatte an der Schwanenstraße gestanden. Dort muss es zwischen 21.00 Uhr am Freitag und 08.15 Uhr am Samstag zu dem Unfall gekommen ein. Ob sich der Radfahrer dabei verletzt hat, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell