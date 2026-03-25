LPI-J: Seniorin bestohlen

Saale-Holzland (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Krankenhauses in Stadtroda, meldete Dienstagvormittag, dass sich eine männliche Person unberechtigter Weise auf dem Klinikgelände aufhalten würde. Bei der Person handelte es sich um einen 40-jährigen Mann, gegen den ein Hausverbot für das Klinikgelände besteht. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann auf dem Gelände nicht mehr feststellen. Im weiteren Verlauf, ...

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