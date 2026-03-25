LPI-J: Geschäftsstelle der CDU beschmiert
Weimar / Weimarer Land (ots)
Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Montag auf Dienstag die CDU Geschäftsstelle in Weimar. Mit roter Farbe wurde ein politisch motivierter Schriftzug mit den Maßen 150 cm x 30 cm angebracht. Nach ersten Erkenntnissen stammen die Täter aus dem gegnerischen politischen Spektrum. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
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