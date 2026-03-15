Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aitrach

Dacia-Fahrer verursacht Sachschaden nach Sekundenschlaf

Am Sonntag, gegen 00:35 Uhr befuhr ein 64-jähriger Dacia Fahrer die L260 in Aitrach/Mosshausen in Fahrtrichtung Tannheim, als er vermutlich aufgrund eines Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Dacia kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holz-Beton-Zaun, den er teilweise einriss. Ein Betonklotz wurde bei dem Aufprall ca. 21 Meter weit über die Haslacher Straße in ein Feld geschleudert. Danach querte der Pkw die kreuzende Haslacher Straße, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und riss dieses samt Stange ab. Anschließend rollte das Fahrzeug in ein Feld, wo es nach etwa 70 Metern zum Stillstand kam. Der Gesamtschaden, der durch den Unfall entstand, wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde der 64-jährige Fahrer bei dem Vorfall nicht verletzt.

Baindt

Mercedes-Benz gerät während der Fahrt in Brand

Am Samstagabend, gegen 21:13 Uhr, kam es auf der B30 in Fahrtrichtung Bad Waldsee, im Waldstück zwischen Baindt und Enzisreute, zu einem dramatischen Vorfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz bemerkte, dass sein Fahrzeug plötzlich in Brand geriet. Trotz sofortiger Reaktion und dem Versuch, das Fahrzeug abzubremsen, stellte der Fahrer fest, dass das Bremssystem durch den Brand beschädigt worden war und nicht mehr funktionierte. Der 21-Jährige ließ das Fahrzeug bis zum Stillstand ausrollen. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Kurz nach dem Vorfall trafen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und die Polizei am Ort des Geschehens ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug bereits in Vollbrand auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn geborgen. Die Straßenmeisterei untersuchte die Schäden auf der Fahrbahn und konnte Brandbeschädigungen feststellen. Die genaue Höhe des Schadens am Fahrzeug und an der Straße ist derzeit noch nicht bekannt und wird in den kommenden Tagen ermittelt. Die B30 musste bis gg. 23.30 Uhr voll gesperrt werden.

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