Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Fassadenbrand verläuft glimpflich

Glücklicherweise noch rechtzeitig erkannt und somit Schlimmeres verhindert werden konnte am Freitag ab 09.42 Uhr bei einem Fassadenbrand in der Hohkreuzerlänge in Pfullendorf. Es blieb bei einem verhältnismäßig geringen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Gemeldet wurde ein Fassadenbrand, welcher durch die rasch eintreffenden Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei so bestätigt werden konnte. Die aus Holz und darunter liegendem Dämmmaterial bestehende Fassade qualmte beim Eintreffen der Feuerwehr noch und es zog sich Ruß über die Holzplatten nach oben. Die Bewohner des Wohnhauses waren zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb des Gebäudes und versuchten mittels eines Gartenschlauches den Brand zu bekämpfen. Die bisherigen Sachverhaltserforschungen der Polizei ergaben, dass es dem glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass auf dem Nachbargrundstück Elektrotechniker zu Gange waren, welche durch ein Knistern an der Fassade auf den Brand aufmerksam geworden sind und bei einer Nachschau auch die entsprechenden Flammen feststellen konnten. Sie riefen unverzüglich die Feuerwehr hinzu und informierten die Hausbewohner, welche auch sofort selbst anfingen zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr bekämpfte den Brand in der Folge mittels eines Löscheinsatzes und entfernte die Holzlatten sowie Dämmmaterial der Fassade, um auch das Innere des Brandherdes zu löschen. Die Wehrmänner waren dabei mit 6 Fahrzeugen und 20 Helfern im Einsatz. Durch die schnelle Brandentdeckung blieb es bei dem Sachschaden. Als Brandursache kann angenommen werden, dass sich bereits am Vortag leichte Glutnester in der Fassade bildeten, als ein Hausbewohner mittels Feuer Unkraut in der Nähe der Fassade abflammte und diese Glutnester erst am Folgetag durch starke Winde zu einem offenen Feuer entfachten.

Sigmaringen

Einbrüche in Seniorenheim für betreutes Wohnen

Ein versuchter Einbruch und ein Wohnungseinbruchsdiebstahl mit bedeutendem Diebstahlsschaden sind das Werk eines bislang unbekannten Täters durch seine Taten, die er zwischen Donnerstagmittag und dem frühen Abend des Freitags in einem Seniorenpflegeheim in der Bussenstraße in Sigmaringen verursachte. Wie die hinzugerufenen Beamten der Polizei Sigmaringen bislang ermitteln konnten, wurde durch den Täter versucht eine dortige Wohnung aufzuhebeln, was misslang, da diese Türe mindestens einfach verriegelt war. An einer weiteren Wohnung hatte der Täter jedoch mehr Glück. Da die dortige Türe lediglich zugezogen und nicht verriegelt war, konnte er diese mutmaßlich mittels eines Schraubenziehers aufhebeln. In dieser Wohnung durchsuchte der Täter mehrere Schränke und Kommoden. Zum aufgefundenen und entwendeten Diebesgut gehören neben 200 Euro aus einem Geldbeutel auch diverse Schmuckstücke, welchen die Geschädigte in einer Geldkassette aufbewahrt hatte. Bei dem Schmuck handelt es sich vorwiegend um goldene Ketten und Ringe in einem Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Experten für Einbruch des Polizeireviers Sigmaringen übernommen. Sachdienliche Hinweise zu den Taten oder dem bislang unbekannten Täter, auch wenn sie noch so klein sind, werden an diese unter der Nummer 07571 104-0 erbeten.

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