Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei nimmt nach Diebstahl von Bankautomat Tatverdächtigen fest

Bad Wurzach/Leutkirch/Baienfurt (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach dem gescheiterten Diebstahl eines Geldautomaten aus einer Bankfiliale in Arnach am vergangenen Wochenende (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6230763) hat die Polizei München einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen (Pressemitteilung des PP München vom 12.03.2026: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/099726/index.html). Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen waren Parallelen zu einer Serie mit ähnlicher Tatausführung in Bayern zutage gekommen, die mutmaßlich denselben Tätern zuzuordnen sind. Neben der Tat in Arnach gehen ersten Erkenntnissen der Kriminalbeamten zufolge auch der Diebstahl eines Fahrzeugs in derselben Nacht in Diepoldshofen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6232882) sowie ein Einbruch in eine Spielothek in Baienfurt im Februar (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6219410) auf das Konto der Täter. Die weiteren Ermittlungen zu der gut ein Dutzend Taten umfassenden Straftatenserie sowie zum Komplizen des 40-jährigen Rumänen dauern an.

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