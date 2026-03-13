Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einer offenstehenden Kellerräumlichkeit eines Mehrfamilienhauses versucht, ein Feuer zu entfachen. Offenbar löschte der Täter das Feuer selbst wieder, bevor es größeren Schaden anrichten konnte. Die Bewohner bemerkten den Vorfall zeitnah durch den noch leicht aufsteigenden Rauch und verständigten die Freiwillige Feuerwehr. Die Wehrleute lüfteten den Keller. Am Gebäude entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen versuchter Brandstiftung und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Stetten am kalten Markt

19-Jähriger fälscht Zulassungsplaketten und fährt ohne Führerschein

Mit gefälschten Zulassungsplaketten und ohne Fahrerlaubnis war ein 19-Jähriger am Mittwoch im Gemeindegebiet unterwegs. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die an den Kennzeichen des abgestellten Pkw selbst ausgedruckte Zulassungsplaketten feststellten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen nicht zugelassen sowie nicht versichert ist und der 19-jährige Nutzer keinen Führerschein besitzt. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Meßkirch

90-Jähriger begeht Unfallflucht

Ein 90-jähriger VW-Fahrer hat am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr beim Rückwärtsausparken auf einem Parkplatz in der Schlossstraße einen abgestellten Opel beschädigt und ist anschließend unerlaubt davongefahren. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und machte den Opel-Besitzer darauf aufmerksam. Der Sachschaden am Opel wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Dem 90-Jährigen, den die Polizei dank der Zeugin rasch ermitteln konnte, droht eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Pfullendorf

Leicht verdientes Geld? - Anzeige wegen Geldwäsche

Mit einer Strafanzeige wegen Geldwäsche hat für eine 24-Jährige eine neu geknüpfte Bekanntschaft über ein Dating-Portal im Internet geendet. Die Frau lernte eine Person kennen, die sie im Laufe des Kontakts von einem vermeintlich lukrativen Geschäft überzeugte. Indem die 24-Jährige eine größere Geldsumme empfing und diese an ein anderes Konto weiterleitete, sollte sie entsprechend entlohnt werden. Der Lohn blieb jedoch aus, stattdessen ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen die 24-Jährige. Die Beamten warnen vor Geldwäschern, die über Stellenanzeigen oder über soziale Medien Personen als Finanzagenten gewinnen, um inkriminierte Gelder reinzuwaschen. Damit beteiligen sich die Finanzagenten - ohne es vielleicht zu ahnen - an einem Geldwäschetransfer und machen sich strafbar. Die Beamten warnen davor, Kontakt- und Kontodaten für eine vermeintlich lukrative Provision zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell