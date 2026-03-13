PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfallstatistik 2025 für den Bodensee

Bodensee (ots)

Heute, am 13. März 2026, veröffentlichen die zuständigen Wasserschutzpolizeien rund um den Bodensee die gemeinsame internationale Bodenseeunfallstatistik. Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg veröffentlicht in diesem Zusammenhang für ihren Zuständigkeitsbereich am Bodensee zusätzlich noch eine gesonderte Statistik.

Die beiden Statistiken können in der Originalmeldung des Polizeipräsidiums Einsatz abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6235057.

In Baden-Württemberg gehören alle Wasserschutzpolizeistationen und -posten der Wasserschutzpolizeidirektion in Bruchsal an. Die Wasserschutzpolizeidirektion wiederum ist dem Polizeipräsidium Einsatz unterstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

