PP Ravensburg: Unfallstatistik 2025 für den Bodensee
Bodensee (ots)
Heute, am 13. März 2026, veröffentlichen die zuständigen Wasserschutzpolizeien rund um den Bodensee die gemeinsame internationale Bodenseeunfallstatistik. Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg veröffentlicht in diesem Zusammenhang für ihren Zuständigkeitsbereich am Bodensee zusätzlich noch eine gesonderte Statistik.
Die beiden Statistiken können in der Originalmeldung des Polizeipräsidiums Einsatz abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6235057.
In Baden-Württemberg gehören alle Wasserschutzpolizeistationen und -posten der Wasserschutzpolizeidirektion in Bruchsal an. Die Wasserschutzpolizeidirektion wiederum ist dem Polizeipräsidium Einsatz unterstellt.
