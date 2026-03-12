Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrug bringt Opfer an Rande der Existenz

Betrüger haben einen 68-Jährigen in eine finanzielle Notlage gebracht, weshalb die Polizei erneut vor Betrugsmaschen mit der angeblichen Möglichkeit hoher finanzieller Gewinne warnt. Der Senior lernte vor mehreren Jahren über die sozialen Medien eine Frau kennen, die ihm im Verlaufe des Chatkontakts 600.000 Euro aus einem Geschäft mit Diamanten in Aussicht stellte. Hierzu stellte sie einen Kontakt mit einem vermeintlichen Mittelsmann her. Um an das Geld zu kommen, verlangten die Betrüger im Laufe der Jahre von dem 68-Jährigen mit fadenscheinigen Argumenten immer wieder Zahlungen. Der Senior leistete dem wiederholt Folge und verschuldete sich dafür in derzeit noch unbekannter Höhe. Weil die Betrüger weiterhin Geld forderten, das das Opfer schlussendlich nicht mehr aufbringen konnte, verständigten Bekannte des Mannes die Polizei. Da der Senior aufgrund seiner Existenzängste in einen psychischen Ausnahmezustand geriet, brachten ihn die Beamten in eine Fachklinik. Die Polizei ermittelt nun wegen des Betrugs und mahnt zur Vorsicht bei Gewinnversprechen, bei denen im Vorfeld Zahlungen geleistet werden müssen. Weitere Informationen über diese und weitere Betrugsformen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sigmaringen

E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochabend ein 17-jähriger E Scooter-Fahrer durch einen Unfall mit einem 27-jährigen Pkw-Fahrer an der Kreuzung Sigmaringer Straße/Hohenzollernstraße zu. Der E-Scooter-Fahrer querte gegen 20.15 Uhr aus bislang nicht geklärtem Grund den Fahrtweg des 27-Jährigen und wurde durch die folgende Kollision auf dessen Windschutzscheibe geschleudert. Der 17-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am E-Scooter als auch am Pkw entstand Sachschaden.

Sigmaringen

Diebstahl aus Selbstbedienungsstand

Den kompletten Kasseninhalt eines Eierverkaufsstands in der Alten Jungnauer Straße entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der oder die Unbekannten brachen dazu das Schloss der Kasse gewaltsam auf. In der Kasse dürfte sich zur Tatzeit ein Münzgeldbetrag im mittleren zweistelligen Euro-Bereich befunden haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen, die nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln, unter Tel. 07571/1040 entgegen.

Pfullendorf

Verkehrskontrolle endet mit Anzeige wegen Widerstands

Eigentlich wollten Polizeibeamte des Polizeipostens Pfullendorf am Mittwochabend einen 48-jährigen Mercedes-Fahrer lediglich wegen eines defekten Frontlichts kontrollieren. Im Laufe der Kontrolle verweigerte der 48-Jährige jedoch jegliche Mitarbeit, kam den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nach und bedrohte diese mit Gewalt. Auch weigerte er sich auch zunächst, sich auszuweisen. Als die Kontrolle schließlich nahezu beendet war, riss der 48-jährige zudem die Beifahrertür des Streifenwagens auf und beleidigte und bedrohte die Beamten abermals verbal. Nachdem sich im Rahmen der Überprüfung ergab, dass der benutzte Pkw derzeit keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt, musste der Mann das Fahrzeug stehenlassen und gelangt neben Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Bad Saulgau

Diebstahl von Verkehrszeichen

Zwei Verkehrszeichen, die auf die derzeitige Krötenwanderung hinweisen sollten, inklusive Fußplatten und Alupfosten haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch an der L283 zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt auf Höhe des Trimm-dich-Pfades gestohlen. Der Gesamtwert der Gegenstände beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, das nun wegen Diebstahls und eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, unter Tel. 07581/4820 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell