Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Auf einem Firmenparkplatz im Gewerbegebiet Mooswiesen hat am Dienstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mazda beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen 5.30 und 14.30 Uhr touchierte der Unbekannte den Pkw am rechten Kotflügel und verursachte Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Baindt

Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei

Beamte der Verkehrspolizei haben am Ausbauende der B 30 bei Enzisreute am Dienstagvormittag das dortige Überholverbot und die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h überwacht. Von insgesamt rund 1.700 gemessenen Fahrzeugen im Zeitraum zwischen 6.30 und 11.30 Uhr waren 35 so schnell, dass sie nun mit einem Bußgeld rechnen müssen. Der unrühmliche Spitzenreiter befuhr den Streckenabschnitt mit gemessenen 130 km/h und nutzte zusätzlich die dortige Sperrfläche noch zum Überholen, sodass auf diesen neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zukommen dürften.

Vogt

Radfahrer kollidieren - ein Leichtverletzter

In der Straße Waldeck sind am frühen Montagabend zwei Radfahrer kollidiert. Ein 36-Jähriger befuhr kurz vor 17.30 Uhr die Strecke in Richtung Vogt, als ihm eine Gruppe Radler entgegenkam. Hier stieß der Mann mit einem 58-Jährigen zusammen, der an der Spitze der Gruppe und neben einem anderen Radfahrer in zweiter Reihe fuhr, und stürzte. Er verletzte sich dadurch leicht, sein Rennrad wurde beschädigt. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Wangen i. A.

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich ein 14-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Straße "Im Urtel". Der Jugendliche befuhr die Straße in Richtung Immelmannstraße und blickte offenbar auf den Boden statt geradeaus. Hierbei übersah er einen parkenden VW und prallte in dessen Heck. Eine ärztliche Versorgung des 14-Jährigen war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Leutkirch

E-Scooter ohne gültige Versicherung unterwegs

Nach wie vor fallen der Polizei Benutzer von E-Scootern auf, die den Wechsel des Versicherungsjahrs am 1. März versäumt haben und daher ohne gültige Haftpflichtversicherung im Straßenverkehr unterwegs sind. So stellten Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Dienstagvormittag in Leutkirch einen 42-Jährigen auf seinem Elektrokleinstfahrzeug fest, an dem noch eine alte grüne Versicherungsplakette aus dem Vorjahr angebracht war. Nachdem der Mann auch keinen aktuellen Versicherungsschutz nachweisen konnte, wird gegen ihn nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich ermittelt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Fehlen eines gültigen Versicherungsschutzes keine Bagatelle ist, sondern eine Straftat darstellt, die von den Beamten zur Anzeige gebracht werden muss. Sie rät daher dringend, rechtzeitig vor dem Monatswechsel Februar/März an den Abschluss eines neuen Versicherungsvertrags zu denken oder bei verspätetem Wechsel das Fahrzeug bis zum Erhalt einer neuen Plakette nicht zu betreiben.

Leutkirch

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 74-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Straße "Oberer Graben". Der Radfahrer wollte kurz nach 7.30 Uhr vom Hoherbergweg kommend nach links in den Oberen Graben abbiegen, als zur selben Zeit der 37-jährige Fahrer eines VW vom Oberen Graben nach links in Richtung des dortigen Kindergartens abbiegen wollte. Durch die folgende Kollision verletzte sich der 74-Jährige leicht am Bein. Eine unmittelbare ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

