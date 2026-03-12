PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis
Bodenseekreis (ots)
Oberteuringen
Lkw-Fahrer mit über 1,3 Promille gestoppt
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochmittag haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Bereich Oberteuringen einen betrunkenen 49-jährigen Lkw-Fahrer kontrolliert. Ein Alkoholvortest zeigte dabei einen Wert von über 1,3 Promille an. Daraufhin musste der Fahrer eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Polizisten haben seinen Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet den 49-Jährigen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.
Tettnang
Auto auf Anwohnerparkplatz zerkratzt
In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter einen Pkw in der Ramsbachstraße beschädigt. Der Täter kratzte mit einem spitzen Gegenstand über den Lack des Pkws und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um sachdienliche Hinweise.
