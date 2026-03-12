Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen

Lkw-Fahrer mit über 1,3 Promille gestoppt

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochmittag haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Bereich Oberteuringen einen betrunkenen 49-jährigen Lkw-Fahrer kontrolliert. Ein Alkoholvortest zeigte dabei einen Wert von über 1,3 Promille an. Daraufhin musste der Fahrer eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Polizisten haben seinen Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet den 49-Jährigen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Tettnang

Auto auf Anwohnerparkplatz zerkratzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter einen Pkw in der Ramsbachstraße beschädigt. Der Täter kratzte mit einem spitzen Gegenstand über den Lack des Pkws und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um sachdienliche Hinweise.

