PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen

Lkw-Fahrer mit über 1,3 Promille gestoppt

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochmittag haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Bereich Oberteuringen einen betrunkenen 49-jährigen Lkw-Fahrer kontrolliert. Ein Alkoholvortest zeigte dabei einen Wert von über 1,3 Promille an. Daraufhin musste der Fahrer eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Polizisten haben seinen Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet den 49-Jährigen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Tettnang

Auto auf Anwohnerparkplatz zerkratzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter einen Pkw in der Ramsbachstraße beschädigt. Der Täter kratzte mit einem spitzen Gegenstand über den Lack des Pkws und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unfallflucht Auf einem Firmenparkplatz im Gewerbegebiet Mooswiesen hat am Dienstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mazda beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen 5.30 und 14.30 Uhr touchierte der Unbekannte den Pkw am rechten Kotflügel und verursachte Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfallflucht auf Supermarktparkplatz Nach einem Verkehrsunfall unerlaubt entfernt hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gutenbergstraße. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Ausparken einen geparkten Pkw an der rechten Fahrzeugfront und fuhr anschließend davon, ohne sich um ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Unbekannter bricht in Schuppen ein In einen Schuppen auf einem Grundstück in der Badstraße hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag eingebrochen. Nachdem er das Schloss der doppelflügeligen Tür gewaltsam aufgebrochen hatte, entwendete der Unbekannte aus dem Innern zwei Motorsägen im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Personen, die zwischen 15 Uhr und 20 Uhr Verdächtiges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren