Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Unfallstatistik 2025 für den Bodensee

2 Dokumente

Bodenseeregion (ots)

Heute, am 13. März 2026, veröffentlichen die zuständigen Wasserschutzpolizeien rund um den Bodensee die gemeinsame internationale Bodenseeunfallstatistik. Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg veröffentlicht in diesem Zusammenhang für ihren Zuständigkeitsbereich am Bodensee zusätzlich noch eine gesonderte Statistik.

Die beiden Statistiken sind im Anhang zu finden.

In Baden-Württemberg gehören alle Wasserschutzpolizeistationen und -posten der Wasserschutzpolizeidirektion in Bruchsal an. Die Wasserschutzpolizeidirektion wiederum ist dem Polizeipräsidium Einsatz unterstellt.

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

