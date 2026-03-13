POL-Einsatz: Unfallstatistik 2025 für den Bodensee
Bodenseeregion (ots)
Heute, am 13. März 2026, veröffentlichen die zuständigen Wasserschutzpolizeien rund um den Bodensee die gemeinsame internationale Bodenseeunfallstatistik. Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg veröffentlicht in diesem Zusammenhang für ihren Zuständigkeitsbereich am Bodensee zusätzlich noch eine gesonderte Statistik.
Die beiden Statistiken sind im Anhang zu finden.
In Baden-Württemberg gehören alle Wasserschutzpolizeistationen und -posten der Wasserschutzpolizeidirektion in Bruchsal an. Die Wasserschutzpolizeidirektion wiederum ist dem Polizeipräsidium Einsatz unterstellt.
