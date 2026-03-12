Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Senior fährt nach Unfall davon

Weil er am Mittwochabend einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend einfach davongefahren ist, muss ein 80 Jahre alter Autofahrer mit einer Strafanzeige rechnen. In der Marktstraße streifte er beim Vorbeifahren einen geparkten Hyundai und hielt wenig später an, um den angerichteten Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro zu begutachten. Zeugen beobachteten den Senior als er wieder in seinen Wagen stieg und, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weiterfuhr. Die über den Vorfall informierte Polizei hatte anhand des abgelesenen Kennzeichens leichtes Spiel und konnte den Unfallverursacher noch am Abend an seiner Anschrift zur Rede stellen. Der 80-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.

Leutkirch

Gegenverkehr ausgewichten

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr bei einem Unfall in der Allgäuallee. Eine 19 Jahre alte Seat-Lenkerin war vom dortigen Erlebnispark kommend unterwegs, als sie ihren Angaben zufolge einem unbekannten Autofahrer habe ausweichen müssen. In der Folge kollidierte sie mit einem Lichtmast, der bei dem Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen wurde. Ihr Pkw wurde bei dem Unfall derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Entgegenkommende, offenbar ein heller Achtsitzer, sei der jungen Frau zufolge ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier in Leutkirch zu melden.

Fronreute

Vorfahrt genommen

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in der Hauptstraße entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Eine 60 Jahre alte Fahrerin wollte von der Wolpertswender Straße auf die Hauptstraße einfahren und nahm einer in Richtung Altshausen fahrenden 70-Jährigen die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Wagen wuchtig zusammen, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell