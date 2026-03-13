PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Tettnang

Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer

Polizeibeamte haben am Donnerstag zwei betrunkene Autofahrer im Bereich Friedrichshafen und Tettnang gestoppt. Kurz nach 15.30 Uhr fuhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer in Friedrichshafen in eine Verkehrskontrolle. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,6 Promille. In Tettnang haben die Beamten gegen 18 Uhr einen 65-jährigen Lkw-Fahrer angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Beide Männer mussten die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und jeweils ihren Führerschein abgeben. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Markdorf

Verstärkte Kontrollen in Fahrradstraße

In den ersten März-Wochen hat die Polizei verstärkte Kontrollen in der Fahrradstraße Schießstattweg durchgeführt, um die Einhaltung der dort geltenden Verkehrsregeln zu überwachen. Dabei wurden über 256 Verstöße festgestellt, 86 allein an einem Tag. Vielen Verkehrsteilnehmenden war nicht bewusst, dass die Nutzung der Fahrradstraße ausschließlich für Fahrräder und für Anlieger gestattet ist und die Verkehrszeichen eine Durchfahrt für andere Fahrzeuge untersagen. Auf alle 256 kommt nun ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu. Daher wird die Polizei weitere Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln nachhaltig zu gewährleisten und das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für die Bedeutung der Fahrradstraße zu stärken.

Überlingen

Mehrere Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen gesprüht

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Obertorstraße mehrere Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen an eine Hauswand gesprüht. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Sipplingen

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Fahrzeugdiebstahl fest

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein 25-Jähriger in der Seestraße ein Auto im Wert von über 22.000 Euro gestohlen. Der Täter brach kurz nach 3 Uhr ein Fenster auf, verschaffte sich so Zugang zu einem Gebäude und entwendete einen Fahrzeugschlüssel sowie das zugehörige Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte den Besitzer des Autos, welcher sofort den Notruf wählte. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein, in deren Rahmen die Beamten den 25-Jährigen mit dem gestohlenen Wagen zwischen Überlingen und Sipplingen ausfindig machen konnten. Der 25-Jährige missachtete jedoch die Anhaltezeichen, stellte das Fahrzeug in Sipplingen ab und flüchtete zu Fuß. Weit kam er jedoch nicht, bis er von den Beamten festgenommen wurde. Während der Festnahme roch der 25-Jährige stark nach Alkohol, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme folgte. Gegen ihn wird nun wegen besonders schweren Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

