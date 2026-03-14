Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Zwei Radfahrer prallen aneinander

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern mit einer leicht verletzten Person kam es bereits am Mittwochmorgen gegen 06.20 Uhr in der Kemptener Straße in Leutkirch. Erst zwei Tage später erschien einer der Beteiligten beim Polizeirevier Leutkirch, und teilte mit, dass auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg ungefähr auf Höhe des Freibades sich die beiden Radfahrer entgegenkamen. Angeblich sei der andere Radfahrer zunächst mittig gefahren und kurz vor dem 51-jährigen Anzeigenerstatter nach links gekommen, was zum Zusammenstoß der beiden Radler geführt habe. Da beide Beteiligten vor Ort keine Verletzungen oder Beschädigungen an den Fahrrädern feststellen könnten, beschlossen sie einvernehmlich weiterzufahren. Erst im Nachgang stellte sich bei dem Anzeigenerstatter heraus, dass er sich bei dem Verkehrsunfall einen Zeh gebrochen hatte und an seinem Fahrrad ein Schaden von circa 200 Euro entstanden ist. Der zweite Radfahrer ist bislang unbekannt. Hinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Nummer 07561 8488-3333 entgegen.

Ravensburg

Minderjähriger wird mutmaßlich ohne Grund in den Bauch geschlagen

Nach den polizeilichen Ermittlungen bislang ohne Grund und unvermittelt wird ein 13-jähriger Junge am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr in der Eisenbahnstraße in Ravensburg von einem bislang unbekannten Mann in den Bauch geschlagen, wodurch der Junge deutliche Schmerzen erlitt. Nach der Attacke flüchtete sich der Geschädigte nach Hause und erschien in der Folge mit seiner Mutter auf dem Polizeirevier Ravensburg, um Anzeige zu erstatten. Wie die Beamten bislang ermitteln konnten, war der Junge auf Höhe Einmündung Mauerstraße zu Fuß unterwegs, als er von dem circa 20-30 Jahre alten Täter angegriffen wurde. Dieser habe ihm unvermittelt einen Hieb in den Bauch verpasst. Nach den bisherigen Erkenntnissen gab es hierzu keine Vorgeschichte, so dass die Beweggründe zu dieser Tat noch im Dunkeln liegen. Der noch zu ermittelnde Täter soll dabei einen schwarz-grauen Hoodie und eine recht weite, dunkle Hose sowie eine schwarze Wollmütze getragen haben. Hinweise zum Vorfall beziehungsweise dem Täter werden an das Polizeirevier Ravensburg unter der Nummer 0751 803-3333 erbeten.

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