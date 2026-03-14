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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße fordert fünf Verletzte

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 31 zwischen den Anschlussstellen Überlingen-Rengoldshausen und Überlingen-Burgberg hat am Samstagvormittag fünf Verletzte gefordert. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr der 40-jährige Lenker eines Dacia gegen 10 Uhr die Strecke von Nußdorf kommend in Richtung Überlingen und kam aus bislang nicht geklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er zunächst mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW und danach mit einem dahinter folgenden Mercedes. Hierdurch wurden die drei Insassen des VW im Alter von 56, 54 und 84 Jahren sowie der 73-jährige Lenker des Mercedes eher leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 40-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem stark beschädigten Dacia befreit werden, bevor er nach notärztlicher Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen wurde. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die B 31 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten von der Straßenmeisterei voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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