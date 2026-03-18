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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: GERMERSHEIM - ÜBERWACHUNG BUSBAHNHOF

Germersheim (ots)

Bei einer erneuten Überwachung des Verkehrs zur "Abholzeit" am Busbahnhof/Stadthalle am Dienstag, 17. März 2026 konnte ein PKW festgestellt werden, der verbotswidrig in die Haltebuchten einfuhr. Die Fahrerin wurde entsprechend verwarnt. Mit weiteren Kontrollen zu dieser Zeit ist zu rechnen.

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Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07244 958 1603

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.03.2026 – 09:35

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