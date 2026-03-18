POL-PDLD: GERMERSHEIM - ÜBERWACHUNG BUSBAHNHOF
Germersheim (ots)
Bei einer erneuten Überwachung des Verkehrs zur "Abholzeit" am Busbahnhof/Stadthalle am Dienstag, 17. März 2026 konnte ein PKW festgestellt werden, der verbotswidrig in die Haltebuchten einfuhr. Die Fahrerin wurde entsprechend verwarnt. Mit weiteren Kontrollen zu dieser Zeit ist zu rechnen.
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