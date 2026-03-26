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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungewöhnliche Beute

Jena (ots)

Mitarbeiter eines Baumarktes in Jena meldeten am Mittwochabend einen Ladendieb. Der 35-Jährige soll einen Mähroboter im Wert von ca. 200 Euro über einen Zaun an einen unbekannten Mann übergeben haben. Der Empfänger ist zum gegenwärtigem Zeitpunkt unbekannt. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten die Mitarbeiter den vermeintlichen Dieb fest. In einer ersten Fahndung konnte der zweite Täter nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen richten sich nun gegen den 35-Jährigen und seinen unbekannten Komplizen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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