LPI-J: Schreckmoment in Lichtenhain

Liebstedt (ots) - In Liebstedt ist gestern gegen 10:00 Uhr eine PKW-Fahrerin aus Versehen gegen eine Hauswand gefahren. Am Lindenberg wartete sie auf ihren Mann. Dann rutschte sie laut bisherigen Erkenntnissen von der Bremse ihres Automatik PKW's ab und geriet auf das Gaspedal. Der Wagen beschleunigte und fuhr gegen eine Hauswand. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden am Pkw und an der Hauswand. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: ...

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