LPI-J: Schreckmoment in Lichtenhain
Jena (ots)
In einem Unternehmen in Jena Lichtenhain meldete der Mitarbeiter einer Firma einen pistolenähnlichen Gegenstand, welcher einem anderen Mitarbeiter aus seinem Rucksack gefallen sei. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen Kontakt auf und stellten die Waffe sicher. Es handelte sich um eine sogenannte Soft-Air Pistole, welche ohne waffenrechtliche Erlaubnis nicht geführt werden darf. Gegen den 56-Jährigen Besitzer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Gefährdung von Mitarbeitern oder anderen Personen, war zu keinem Zeitpunkt gegeben.
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