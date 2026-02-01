PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Geldbörsen in Einkaufszentrum

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Samstag, den 31. Januar 2026, kam es am Nachmittag in unbemerkten Momenten zu Diebstählen von zwei Geldbörsen in Ladengeschäften eines Einkaufszentrums. Neben diversen Dokumenten und Bankkarten befanden sich in den Geldbörsen ca. 300 Euro Bargeld. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zur Täterschaft geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

   Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor 
Taschendieben zu schützen:
   - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in 
     verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am 
     Körper
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse
   - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
     (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
     Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, PvD'in

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 31.01.2026 – 11:41

    POL-PPRP: Geldbeuteldiebstahl in Einkaufszentrum

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 30. Januar 2026, zwischen 16 Uhr und 17:20 Uhr saß eine 32-jährige Kundin in einem Einkaufszentrum im ersten Obergeschoss im Bereich des Foodcourts. Dabei ließ sie ihre Handtasche über den Stuhl hängen. Unbekannte Täter nutzten diese Gelegenheit und entwendeten den Geldbeutel der 32-Jährigen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:31

    POL-PPRP: 19-Jähriger nach Betrug festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 26. Januar 2026 kam es in Ludwigshafen am Rhein zu zwei vollendeten Betrugsdelikten. In einem der Fälle (siehe Pressemeldung vom 27.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6204824 ) wurde eine Seniorin aus Ludwigshafen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:30

    POL-PPRP: Polizei sucht Betrüger

    Friedelsheim (ots) - In der Annahme, eine Kaution für ihre in einen Unfall verwickelte Tochter zu stellen, übergab eine Seniorin am Donnerstagnachmittag (29.01.2026, ca. 15:40 Uhr) Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro an einen falschen Polizeibeamten. Nach der Übergabe wurde sich die Frau darüber bewusst, einer Betrugsmaschen aufgelaufen zu sein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Abholer entkam unerkannt mit der Beute. Er wird wie folgt ...

    mehr
