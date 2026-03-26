LPI-J: Graffiti an Parteibüro gesprüht
Saale-Holzland (ots)
Polizeibeamte stellten während einer Streifenfahrt am frühen Donnerstagmorgen in Kahla, ein Graffiti im Schaufenster eines Parteibüros fest. An der Scheibe waren Schriftzüge die sich gegen die Partei richteten angebracht. Der Schriftzug war mit silberner Farbe gesprüht worden und etwas über einen Meter lang. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es nicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell