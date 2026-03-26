Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurioser Diebstahl

Saale-Holzland (ots)

In einem Hotel im Saale-Holzland-Kreis war ein 60-Jähriger Mann zu Gast. Er saß gerade am Mittagstisch als er von einem aufmerksamen Mitarbeiter dabei beobachtet wurde, wie er eine Tischlampe in seinen Rucksack packte. Der 29-Jährige Mitarbeiter sprach den Mann beim Verlassen des Speiseraums an. Der Mitarbeiter holte die Polizei und diese durchsuchte den Rucksack des 60-Jährigen. Sie fanden die gestohlene Tischlampe im Wert von ca. 50 Euro. Der Mann erhielt ein Hausverbot und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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