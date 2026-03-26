LPI-J: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Weimar / Weimarer Land (ots) - Mittwochmorgen führte die Polizei Weimar in der Marcel-Paul-Straße in Weimar eine Verkehrskontrolle durch. Der 49-jährige Fahrzeugführer war den Beamten bereits bekannt, da er schon öfter ein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Auch bei dieser Kontrolle konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da es sich bei dem genutzten Fahrzeug nicht um ...

mehr