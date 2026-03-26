LPI-J: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle
Weimar / Weimarer Land (ots)
Einen Volltreffer landeten Beamte der PI Weimar Mittwochnachmittag bei einer Verkehrskontrolle. Der angehaltene Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass dies nicht der einzige Verstoß war. Der PKW des 51-jährigen Fahrzeugführers war nicht zugelassen, die angebrachten Kennzeichen waren gefälscht und zudem mit Amtssiegeln versehen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.
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