Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gefasst - Sachbeschädigung: Graffiti an Zugabteil

Niederroßla (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 20:15 Uhr kam es am Bahnhof in Niederroßla zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einem Zug. Ein 17-jähriger besprühte gemeinsam mit weiteren bislang unbekannten Jugendlichen einen Zugabteil mit Graffiti. Sie besprühten eine Fläche von knapp 13m². Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Laut einer Zeugin wurde der Junge von seinen Mittätern in den Zug geschubst, woraufhin sich die Türen schlossen und er im Zug verbleiben musste. Die Zeugin, welche alles beobachtet hatte, informierte die Polizei und meldete die Sachbeschädigung. Die Beamten empfingen den Schmierfinken am nächsten Bahnhof und erstatteten Anzeige.

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