Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Randalierer beschädigen Snackautomat in der Karlstraße (19.03.2026)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte einen Snackautomat in der Karlstraße beschädigt. Im Zeitraum zwischen 01 Uhr und 06 Uhr schlugen die Randalierer die Scheibe des Automaten ein, entwendeten jedoch anschließend nichts. Die Höhe des hinterlassenen Schadens ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell