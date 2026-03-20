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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Randalierer beschädigen Snackautomat in der Karlstraße (19.03.2026)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte einen Snackautomat in der Karlstraße beschädigt. Im Zeitraum zwischen 01 Uhr und 06 Uhr schlugen die Randalierer die Scheibe des Automaten ein, entwendeten jedoch anschließend nichts. Die Höhe des hinterlassenen Schadens ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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