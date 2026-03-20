Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Zigarettenautomat (19.03.2026)

Singen (ots)

Am späten Donnerstagabend haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Feldbergstraße beschädigt. Kurz vor Mitternacht machten sich die Täter an dem auf Höhe der Bushaltestelle hängenden Automaten zu schaffen. Um diesen aufzubrechen steckten sie Böller in die Münzausgabe, was jedoch nicht zum Erfolg führte.

Ein Zeuge beobachtete kurz nach einem "Knall" zwei Unbekannte, mit schwarzen Jacken bekleidet, in Richtung Tannenwald davonrennen.

Die Höhe des an dem Automaten verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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