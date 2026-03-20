Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Person von unbekanntem Mann belästigt - Polizei sucht Zeugin (26.02.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Die Polizei sucht eine Zeugin zu einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, den 26.02.2026, in der Hauptstraße in Ludwigshafen ereignet hat. Gegen 17 Uhr saß eine jugendliche Person auf der Treppe vor der Volksbank, als ein fremder Mann dazu kam, sich daneben setzte und sich an einem Gespräch versuchte. Nachdem sein Gegenüber sich daraufhin abweisend verhielt, ließ der Mann seine Hose herunter, zeigte sein Geschlechtsteil und urinierte anschließend in einen Blumenkübel. Eine bislang unbekannte Frau, die auf die Situation aufmerksam geworden war, begleitete die jugendliche Person schließlich nach Hause. Währenddessen lief der Mann immer wieder um die beiden herum, versuchte sie anzufassen und beleidigte sie. Erst an der Wohnanschrift angekommen, entfernte er sich.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung übernommen und bittet nun insbesondere die couragierte Frau (blond gelockte Haare und mit rotem Mantel bekleidet) sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

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