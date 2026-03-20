Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruchschutz verhindert Wohnungseinbruch: Polizei bittet um Hinweise (18.03.2026)

Denkingen (ots)

Vermutlich der funktionierende Einbruchschutz verhinderte, dass Unbekannte in ein Wohnhaus in der Klippenstraße einbrechen konnten.

Im Zeitraum von Freitag, 08:00 Uhr, bis Mittwoch, 18:00 Uhr, versuchten Einbrecher, die Haustür aufzuhebeln. Die Täter ließen schließlich von ihrer Tat ab und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 93180 entgegen.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, um zu erfahren, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen.

Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-162 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.tut@polizei.bwl.de vereinbaren.

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