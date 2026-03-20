Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Lkr. Tuttlingen) 7-jähriges Kind von Auto erfasst und schwer verletzt (19.03.2026)

Gosheim (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 7-jähriger Junge am Donnerstagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zugezogen.

Das Kind überquerte gegen 12:00 Uhr die Hauptstraße, um zu seiner Schwester auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Eine 74-jährige Fahrerin eines VW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto erfasste den Jungen mit dem rechten Kotflügel und warf ihn auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Kind in ein örtliches Klinikum.

Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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