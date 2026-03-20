Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Ehrung zivilcouragierter Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Rottweil (17.03.2026)

Rottweil (ots)

Am Dienstag fand im Neuen Rathaus von Rottweil eine feierliche Ehrung zivilcouragierter Bürger statt. Der Präsident des Polizeipräsidiums Konstanz, Jürgen von Massenbach-Bardt, und der Landrat des Landkreises Rottweil, Dr. Wolf-Rüdiger Michel, überreichten insgesamt vierzehn Bürgerinnen und Bürgern Dankesurkunden sowie Medaillen des Polizeipräsidiums Konstanz für ihr mutiges und verantwortungsbewusstes Handeln.

In seiner Eröffnungsrede hob Herr Landrat Dr. Michel hervor, dass die Geehrten dazu beigetragen hätten, die soziale Temperatur in der Gesellschaft zu heben: "Sie alle haben in unterschiedlichsten Situationen nicht weg-, sondern hingesehen, dafür gilt Ihnen meine Anerkennung und mein Dank", so Michel.

Auch Herr von Massenbach-Bardt betonte, dass die Polizei wie keine andere öffentliche Einrichtung täglich auf die Unterstützung der Bürger angewiesen sei. "Es ist entscheidend, um Straftaten aufzuklären und schnell auf Unglücksfälle zu reagieren. Zivilcourage spielt hierbei eine zentrale Rolle", so der Polizeipräsident.

Die Ehrung umfasste zwölf herausragende Sachverhalte, die vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz ausgewählt und aufbereitet wurden. Die Bandbreite der Taten reichte von der vorläufigen Festnahme flüchtiger Ladendiebe über die Verhinderung von Betrugsstraftaten durch Onlinekriminelle bis hin zur mutigen Personenrettung aus einem brennenden Haus.

Zivilcourage ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Jeder Einzelne kann durch mutiges Handeln dazu beitragen, das Zusammenleben sicherer und menschlicher zu gestalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell