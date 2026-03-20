Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Randalierer nach tätlichem Angriff und Widerstand in Gewahrsam (19.03.2026)

Konstanz (ots)

Aufgrund eines Randalierers ist es am Donnerstagmittag am Bahnhofplatz zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 11.40 Uhr benötigten Mitarbeiter des dortigen Schnellrestaurants Unterstützung bei einem Mann, der zuvor bereits am Bahnhof aufgefallen war und nun im Lokal randalierte, die Beschäftigten beleidigte und sich weigerte zu gehen. Bei der durch die kurz darauf eintreffenden Beamten durchgeführten Kontrolle des 19-Jährigen reagierte dieser sofort aggressiv und griff die Polizisten an. Im Rahmen der Festnahme widersetzte sich der junge Mann derart, dass Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt werden mussten. Nachdem er infolge des Widerstands leichte Verletzungen davontrug, wollte ihn ein Rettungswagen zunächst in ein Krankenhaus bringen. Da sich der 19-Jährige aber nach wie vor nicht beruhigen ließ, kam er - nach erfolgter Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung durch eine Ärztin - auf richterliche Anordnung in Gewahrsam. Sowohl der Randalierer als auch zwei Beamte erlitten durch das Pfefferspray Augenreizungen.

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