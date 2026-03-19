Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gaststätte und versuchter Einbruch in Bäckerei (18./19.03.2026)

Radolfzell (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Höristraße eingebrochen, an einer Bäckerei haben sie sich ebenfalls versucht, sind jedoch gescheitert. Zwischen 23 Uhr und 12.30 Uhr gelangten die Täter gewaltsam in die Innenräume des Lokals "Meraki". Dort durchsuchten sie das Inventar und entwendeten unter anderem Lebensmittel aus einer Gefriertruhe. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

An der Bäckerei nebenan versuchten sich die Einbrecher erfolglos. Hier gelangten sie nicht in die Verkaufsräume.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

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