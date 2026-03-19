Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Bar ein: Polizei bittet um Hinweise (18.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in die "Corleone Bar" in der Schaffhauser Straße.

Im Zeitraum vom letzten Mittwoch, 18:30 Uhr, bis diesen Mittwoch, 20:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch den Hintereingang gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. In der Bar brachen die Täter einen leeren Zigarettenautomaten auf und entwendeten mehrere Kisten Alkoholika sowie diverse Einrichtungsgegenstände. Für den Abtransport des Diebesguts haben die Unbekannten mutmaßlich ein Fahrzeug verwendet. Der genaue Diebstahlsschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ein auffälliges Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.

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