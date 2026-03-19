Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) Autofahrerin wird durch ihr Kind abgelenkt und fährt gegen Hauswand (18.03.2026)

Vöhringen (ots)

Vermutlich, weil sie während der Fahrt durch ihr Kind abgelenkt war, ist eine Autofahrerin am Mittwochabend gegen eine Hauswand gefahren.

Die 31-jährige Frau war gegen 21:30 Uhr mit ihrem Ford auf der Sigmarswanger Straße unterwegs. Da ihr Baby während der Fahrt zu schreien begann, war die Fahrerin kurz abgelenkt und fuhr gegen den Bordstein. In der Folge verlor die Mutter die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fassade eines Wohnhauses.

Durch den Verkehrsunfall zog sich die 31-Jährige leichte Verletzungen zu, ihr Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

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