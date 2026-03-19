POL-KN: (Dauchingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind bei Unfall verletzt (18.03.2026)
Dauchingen (ots)
Ein Kind ist bei einem Unfall auf dem Ahornweg am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der 4-Jährige fuhr mit einem Fahrrad um die Kurve und prallte dabei gegen den bereits bremsenden Ford eines 45-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den vermutlich nur leicht verletzten Jungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Ford entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.
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