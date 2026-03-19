Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Betrunkener 79-jähriger Autofahrer verursacht Auffahrunfall (18.03.2026)

Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Kreuzung der Tuttlinger Straße zur Neufraer Straße ein Auffahrunfall.

Ein 79-jähriger Mann war gegen 14:45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Tuttlinger Straße in Fahrtrichtung Saline unterwegs. Dabei fuhr der Fahrer auf einen an einer roten Ampel wartenden Porsche einer 35-Jährigen auf.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des mutmaßlichen Unfallverursachers fest. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 0,9 Promille den Verdacht. Der 79-Jährige musste daher sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben.

Die Polizeibeamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

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