Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) BMW bedrängt Skoda - Polizei sucht Zeugen (18.03.2026)

Donaueschingen, B27 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall auf der Bundesstraße 27/33 bis ins Stadtgebiet Donaueschingen am Mittwochabend. Gegen 22.15 Uhr war ein 48-jähriger Skoda-Fahrer Skoda auf der Bundesstraße 27 in Richtung Donaueschingen unterwegs. An der Kreuzung B33/B27 ordnete er sich neben einem weiteren Auto auf einer der beiden Linksabbiegespuren ein. Nachdem beide Autos abgebogen waren, "drückte" sich ein BMW zwischen die Autos, überholte sie und setzte sich anschließend vor den Skoda. Über das Fahrverhalten verärgert gab der 48-Jährige Lichthupe, woraufhin der BMW-Fahrer kurz nach der ersten Abfahrt nach Bad Dürrheim eine Vollbremsung machte, so dass der Skoda ebenfalls fast bis zum Stillstand abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend wechselte der BMW zunächst die Spur um neben dem Skoda herzufahren ehe er ihm schließlich unter ständigem dichtem Auffahren bis ins Stadtgebiet Donaueschingen folgte.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und bittet deshalb Zeugen des auffälligen Fahrverhaltens des BMW sich unter der Tel. 0771 83783-0 beim Revier Donaueschingen zu melden.

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