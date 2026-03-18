Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Konstanz und Thurgau und des Polizeipräsidiums Konstanz - Drei junge Männer nach schwerem Raub und Vergewaltigung in Haft (13.03.2026)

Stockach, Singen, Kreuzlingen (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ist es den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil innerhalb kurzer Zeit gelungen, mehrere junge Männer dingfest zu machen, die im Verdacht stehen, in den vergangenen Wochen drei Frauen in Stockach, Singen und Kreuzlingen ausgeraubt und in einem Fall vergewaltigt zu haben.

Nachdem die in enger Abstimmung mit den das Verfahren leitenden Staatsanwaltschaften Konstanz und Thurgau koordinierten Maßnahmen den dringenden Tatverdacht gegen zwei im Bereich Allensbach und Singen wohnhaften Männer im Alter von 19 und 21 Jahren und einen weiteren in Ludwigshafen am Rhein lebenden 20-Jährigen erhärteten, konnten alle drei am Freitagvormittag durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen werden.

Nach Vorführung erließ eine Haftrichterin des Amtsgerichts Konstanz daraufhin bereits am Nachmittag Haftbefehle gegen die drei Männer.

Sie kamen anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen des 20-Jährigen und des 21-Jährigen stellten die Kriminalisten umfangreiches Beweismaterial sicher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil - in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Kantonspolizei Thurgau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen am Rhein - dauern indes an.

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