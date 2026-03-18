POL-KN: (Tuttlingen) Auseinandersetzung am Busbahnhof (18.03.2026)
Tuttlingen (ots)
Durch den Rettungsdienst versorgt werden mussten mehrere Männer, die am Mittwochmittag am ZOB in der Oberamteistraße in Streit geraten sind. Gegen 11.45 Uhr kam es aus noch unbekannter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern im Alter von 23 und 24 Jahren. Dabei trugen einer der beiden 24-Jährigen und der 23-Jährige Blessuren davon.
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt unter der Tel. 07461 941-0 Zeugenhinweise entgegen.
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Katrin Rosenthal
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